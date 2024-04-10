Гуцул не исключила, что может в будущем баллотироваться на пост президента
- РИА Новости
Об этом она сказала в эфире «Соловьёв LIVE».
«Не исключаю, конечно. Есть очень много по этому поводов разговоров», — отметила Гуцул.
Она уточнила, что в данный момент не подходит по возрасту в кандидаты, так как должно быть 40 лет.
В настоящее время Гуцул 37 лет.
Ранее она заявила, что в отношении включения её в качестве башкана в состав правительства Молдавии пока нет никаких сдвигов.
Гуцул назвала заведённое против неё уголовное дело в Молдавии политическим преследованием.