Гуцул не исключила, что может в будущем баллотироваться на пост президента

Глава Гагаузии Евгения Гуцул не исключила, что может баллотироваться на пост президента Молдавии в будущем.

Об этом она сказала в эфире «Соловьёв LIVE».

«Не исключаю, конечно. Есть очень много по этому поводов разговоров», — отметила Гуцул.

Она уточнила, что в данный момент не подходит по возрасту в кандидаты, так как должно быть 40 лет.

В настоящее время Гуцул 37 лет.

Ранее она заявила, что в отношении включения её в качестве башкана в состав правительства Молдавии пока нет никаких сдвигов.

Гуцул назвала заведённое против неё уголовное дело в Молдавии политическим преследованием.