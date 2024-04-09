Рада: демобилизацию могут исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ

Законопроект об усилении мобилизации в Вооружённых силах Украины может лишиться пункта, касающегося демобилизации.

Такую информацию приводит газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в комитете Верховной рады.

Вместо этого, как следует из опубликованного изданием письма главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к главе украинского Минобороны Рустему Умерову, предлагается нормировать этот вопрос отдельно путём рассмотрения в другом законопроекте.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что на Украине хотят сделать военнообязанными женщин в возрасте от 18 до 60 лет.