Кириенко рассказал о действиях для обеспечения безопасности Запорожской АЭС

Первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко посетил ЗАЭС, где провёл совещание.

Об этом пресс-служба станции информирует в Telegram.

Отмечается, что Кириенко провёл совещание, на котором обсуждались вопросы состояния станции и обеспечения её ядерной безопасности.

На совещании также были затронуты недавние атаки дронов на ЗАЭС.

Ранее украинские военные атаковали Запорожскую АЭС, прилёт дрона пришёлся по крыше уникального тренажёрного зала.

Руководство МАГАТЭ сообщило, что знает об атаке дрона ВСУ на корпус Запорожской АЭС и не считает такой удар опасным для ядерной безопасности.