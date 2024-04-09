Антонов: нельзя допустить, чтобы Киев позволил возникнуть радиационной катастрофе
Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя высказывания представителей американской администрации в связи с ударом ВСУ по Запорожской АЭС.
По словам дипломата, даже ядерный терроризм воспринимается в Вашингтоне «как благо», если он направлен против России.
«Поощрение преступного режима Зеленского сродни хождению по лезвию ножа», — цитирует Антонова ТАСС.
7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре.
Позже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС была близка к ядерной аварии из-за обстрела беспилотника.