Антонов: нельзя допустить, чтобы Киев позволил возникнуть радиационной катастрофе

Крайне важно не допустить, чтобы киевские власти позволили возникнуть радиационной катастрофе.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя высказывания представителей американской администрации в связи с ударом ВСУ по Запорожской АЭС.

По словам дипломата, даже ядерный терроризм воспринимается в Вашингтоне «как благо», если он направлен против России.

«Поощрение преступного режима Зеленского сродни хождению по лезвию ножа», — цитирует Антонова ТАСС.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре.

Позже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС была близка к ядерной аварии из-за обстрела беспилотника.