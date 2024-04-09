RT в Telegram
Подпишись

Антонов: нельзя допустить, чтобы Киев позволил возникнуть радиационной катастрофе

Короткая ссылка
Крайне важно не допустить, чтобы киевские власти позволили возникнуть радиационной катастрофе.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя высказывания представителей американской администрации в связи с ударом ВСУ по Запорожской АЭС.

По словам дипломата, даже ядерный терроризм воспринимается в Вашингтоне «как благо», если он направлен против России.

«Поощрение преступного режима Зеленского сродни хождению по лезвию ножа», — цитирует Антонова ТАСС.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре.

Позже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС была близка к ядерной аварии из-за обстрела беспилотника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить