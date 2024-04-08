RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: Гросси признал, что ЗАЭС была близка к ядерной аварии

Короткая ссылка
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС была близка к ядерной аварии из-за обстрела беспилотника, передаёт агентство Bloomberg.
Bloomberg: Гросси признал, что ЗАЭС была близка к ядерной аварии
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ядерной аварии, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — отметил он.

Гросси подчеркнул, что собирается поднять вопрос на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, он обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным среднесрочный план, будущее и то, что может случиться на ЗАЭС.

Сегодня днём над Запорожской АЭС сбили украинский дрон, он упал на кровлю шестого энергоблока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить