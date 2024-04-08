Bloomberg: Гросси признал, что ЗАЭС была близка к ядерной аварии

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС была близка к ядерной аварии из-за обстрела беспилотника, передаёт агентство Bloomberg.

«Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ядерной аварии, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — отметил он.

Гросси подчеркнул, что собирается поднять вопрос на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, он обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным среднесрочный план, будущее и то, что может случиться на ЗАЭС.

Сегодня днём над Запорожской АЭС сбили украинский дрон, он упал на кровлю шестого энергоблока.