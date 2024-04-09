«СТРАНА.ua»: военный ВСУ после отказа предоставить ему отпуск выстрелил в командира
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
По данным издания, пуля попала в потолок, никто не пострадал.
Отмечается, что после случившегося у военного забрали автомат и направили в психиатрический центр, однако по дороге ему удалось сбежать.
«На данный момент военный находится в розыске», — говорится в сообщении.
Ранее поступала информация, что отказавшимся воевать украинцам угрожают расправой над родственниками.
Также стало известно, что на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет.