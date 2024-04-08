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Президент Грузии Зурабишвили намерена наложить вето на закон об иноагентах

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на повторно инициированный законопроект «О прозрачности иностранного влияния», если его примет парламент.
Президент Грузии Зурабишвили намерена наложить вето на закон об иноагентах
  • AFP
  • © Vano SHLAMOV

Как пишет РИА Новости, об этом сообщил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.

«Президент, конечно, использует своё конституционное право и наложит вето на указанный закон», — подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал намерение властей Грузии вновь внести в парламент законопроект об иностранных агентах.

3 апреля стало известно, что грузинские власти намерены снова инициировать в парламенте принятие закона об иностранных агентах. Об этом сообщил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

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