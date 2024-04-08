Президент Грузии Зурабишвили намерена наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на повторно инициированный законопроект «О прозрачности иностранного влияния», если его примет парламент.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.

«Президент, конечно, использует своё конституционное право и наложит вето на указанный закон», — подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал намерение властей Грузии вновь внести в парламент законопроект об иностранных агентах.

3 апреля стало известно, что грузинские власти намерены снова инициировать в парламенте принятие закона об иностранных агентах. Об этом сообщил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.