Президент Грузии Зурабишвили намерена наложить вето на закон об иноагентах
- AFP
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Как пишет РИА Новости, об этом сообщил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.
«Президент, конечно, использует своё конституционное право и наложит вето на указанный закон», — подчеркнул он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал намерение властей Грузии вновь внести в парламент законопроект об иностранных агентах.
3 апреля стало известно, что грузинские власти намерены снова инициировать в парламенте принятие закона об иностранных агентах. Об этом сообщил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.