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Столтенберг раскритиковал планы Грузии вновь рассмотреть проект об иноагентах

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал намерение властей Грузии вновь внести в парламент законопроект об иностранных агентах.
Столтенберг раскритиковал планы Грузии вновь рассмотреть проект об иноагентах
  • РИА Новости

По его мнению, это противоречит усилению демократических институтов в Грузии.

«Грузия должна работать над реформами, чтобы приблизиться к НАТО и ЕС», — цитирует генсека РИА Новости.

Столтенберг заявил, что этот закон может нанести урон свободе СМИ в Грузии.

В начале апреля появилась информация о том, что грузинские власти намерены снова инициировать в парламенте принятие закона об иностранных агентах. Это стало известно от исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе.

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