Столтенберг раскритиковал планы Грузии вновь рассмотреть проект об иноагентах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал намерение властей Грузии вновь внести в парламент законопроект об иностранных агентах.

По его мнению, это противоречит усилению демократических институтов в Грузии.

«Грузия должна работать над реформами, чтобы приблизиться к НАТО и ЕС», — цитирует генсека РИА Новости.

Столтенберг заявил, что этот закон может нанести урон свободе СМИ в Грузии.

В начале апреля появилась информация о том, что грузинские власти намерены снова инициировать в парламенте принятие закона об иностранных агентах. Это стало известно от исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе.