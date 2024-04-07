Сотрудники ЗАЭС и эксперты МАГАТЭ не пострадали при ударах ВСУ по станции
- РИА Новости
«Угрозы безопасности станции нет. Ни сотрудники станции, ни эксперты МАГАТЭ не пострадали. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился... Инспекторам МАГАТЭ обязательно покажем места прилётов», — сказала она ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ дронами атаковали Запорожскую АЭС, повреждён грузовик, разгружавший продукты.
5 апреля ВСУ также нанесли удары беспилотниками по территории Запорожской атомной электростанции, прилёты зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции №2.