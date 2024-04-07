Зеленский: Украина вскоре истощит запас ракет ПВО

Владимир Зеленский заявил в интервью единому украинскому телемарафону, что Украина вскоре может истощить запас ракет к системам ПВО, если Запад не активизирует поставки.

«Нам может не хватить ракет, и партнёры это знают», — цитирует его ТАСС.

При этом Зеленский отметил, что Киев стал получать некоторые поставки оружия.

«Мы отдельно стали работать со многими странами, не дожидаясь помощи, за деньги через разные направления, разные договорённости, открытые, закрытые», — сказал он.

Также Зеленский заявил, что не может публично попросить западных партнёров прислать войска в страну, но никогда от этого не откажется.

Также он поддержал идею французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.