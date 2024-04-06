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Axar.az: ВС Армении концентрируются на границе с Азербайджаном

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Армения концентрирует свои вооружённые силы на границе с Азербайджаном в направлении Зангезура.

Информация об этом появилась на азербайджанском новостном портале Axar.az.

«На условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку не определились с картами для делимитации.

В службе заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщали, что в рамках процесса делимитации между Баку и Ереваном будет решён вопрос перехода под контроль Баку четырёх эксклавных сёл.

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