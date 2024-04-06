Кадыров: три тысячи экс-бойцов «Вагнера» с Ратибором присоединятся к «Ахмату»

Один из командиров бывшего ЧВК «Вагнер» с позывным Ратибор вступит в спецназ «Ахмат», вместе с ним в спецназ вступят 3 тыс. других бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своём Telegram он рассказал, что такое решение было принято по итогам успешных переговоров командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-го армейского корпуса ВС России Апты Алаудинова с руководящим составом «Вагнера». Необходимое количество вакансий в составе подразделения уже выделено, отметил Кадыров.

«В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач. Сам же Ратибор долгое время находился на лечении в связи с полученными ранениями в ходе артиллерийского обстрела. Едва встав на ноги, он принял решение вернуться в зону боевых действий уже в составе «Ахмата». Это заслуживает уважения», — сказал глава Чечни.

Кадыров выразил уверенность в том, что вхождение новых бойцов в состав спецназа стало важным шагом в повышении эффективности подразделения.

«Я выражаю благодарность всем, кто принял это благородное решение. Всё же нас объединяет одна цель — защита Родины и её интересов. Уверен, это решение уже совсем скоро окажет существенное влияние на ход СВО», — заключил он.

Как отметил Алаудинов, в «Ахмате» для бойцов и их командиров ничего нового не будет: «Как раньше, так и дальше будем защищать наше Отечество». Командиром полка станет сам Ратибор, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в составе спецназа «Ахмат» сформирован отряд под названием «Камертон», в который вошли бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер». Военкор RT Александр Симонов в эксклюзивном видео показал работу «Камертона».