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Гуцул: Гагаузия станет независимой, если Кишинёв пойдёт на унию с Румынией

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Если власти Молдавии решатся на объединение с Румынией, Гагаузская автономия немедленно запустит процедуру отделения и возвращения к независимой Гагаузской республике, заявила глава автономии Евгения Гуцул.
Гуцул: Гагаузия станет независимой, если Кишинёв пойдёт на унию с Румынией
  • РИА Новости

«Если нынешняя молдавская власть пойдёт на унию, Гагаузская автономия не будет молчать. 2 февраля 2014 года наши люди дали чёткий и ясный ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике», — написала она в своём Telegram.

Гуцул выразила уверенность в том, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сёл поддержат Гагаузию и присоединятся к ней.

«Но мы всё же надеемся, что разум возобладает», — подчеркнула глава Гагаузии.

В марте прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского.

Как отметили в российском МИД, Москва видит попытки властей Молдавии насильно «румынизировать» молдавское общество.

Премьер Румынии Марчел Чолаку при этом заявил, что верит в объединение с Молдавией.

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