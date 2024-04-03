Захарова отметила попытки властей Молдавии провести «румынизацию» общества
- РИА Новости
«Вновь осуществляются попытки насильственной румынизации молдавского общества, демонтажа её культурной, языковой самобытности, сопровождается подавлением инакомыслия, стерилизацией информационного пространства», — сказала на брифинге дипломат, которую цитирует РИА Новости.
Захарова отметила, что официальный Кишинёв повторяет сценарий демонизации России и насильственного разрыва отношений.
Президент России Владимир Путин также отмечал, что сегодняшняя политическая элита Молдавии считает себя не молдаванами, а румынами, а также имеет двойное гражданство.