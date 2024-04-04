Премьер Румынии Чолаку заявил, что верит в объединение с Молдавией

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что верит в объединение с Молдавией.

«Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это моё право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии. Это произойдёт внутри ЕС, или мы найдём (другой путь. — RT)», — заявил Чолаку в интервью порталу DC News.

В марте прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России видит попытки властей Молдавии насильно «румынизировать» молдавское общество. Как подчеркнула Захарова, молдавский язык существует и будет существовать.