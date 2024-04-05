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Лукашенко согласовал внесение в парламент законопроекта о приостановке ДОВСЕ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в палату представителей законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ.
Лукашенко согласовал внесение в парламент законопроекта о приостановке ДОВСЕ
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Как сообщает БЕЛТА, республика выполняет обязательства по договору в полном объёме, однако приостановка его действия странами — членами НАТО и их союзниками фактически означает прекращение его функционирования.

29 марта польский президент Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Ранее Молдавия решила приостановить действие ДОВСЕ.

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