Лукашенко согласовал внесение в парламент законопроекта о приостановке ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в палату представителей законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ.

Как сообщает БЕЛТА, республика выполняет обязательства по договору в полном объёме, однако приостановка его действия странами — членами НАТО и их союзниками фактически означает прекращение его функционирования.

29 марта польский президент Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Ранее Молдавия решила приостановить действие ДОВСЕ.