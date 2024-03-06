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Молдавия приостанавливает действие Договора об обычных ВС в Европе

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Правительство Молдавии на заседании приняло решение о приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
Молдавия приостанавливает действие Договора об обычных ВС в Европе
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа.

«Учитывая коренное изменение обстоятельств... Молдавия приостанавливает действие договора с возможностью возвращения к его реализации позднее», — заявил Мижа на заседании правительства.

Решение Молдавии вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат страны — участники договора. 

В декабре 2023 года США приостанавили участие в ДОВСЕ.

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