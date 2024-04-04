RT в Telegram
Подпишись

Медведев: за каждого убитого натовца на Украине нужно давать максимальную премию

Короткая ссылка
Отношение к натовским военным на Украине должно быть такое же, как к карателям типа гитлеровского СС: их нельзя будет брать в плен, а за каждого убитого солдата НАТО нужно давать максимальную премию, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: за каждого убитого натовца на Украине нужно давать максимальную премию
  • РИА Новости

«У наших натовских друзей новая мантра. Теперь они все вместе говорят, что никакой интервенции на Украину не планируется. Так, отдельные формирования войдут в район Львова и, может быть, Киева для разгрузки украинской армии», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Такие военные всё равно станут частью регулярных сил, которые воюют против ВС России, поэтому отношение к ним может быть «только как к врагам», подчеркнул зампред Совбеза.

«И не просто к врагам — как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС. И в отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — заявил Медведев.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила вероятности отправки войск на Украину в будущем. Похожее заявление сделала глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

На заседании Совбеза ООН российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить