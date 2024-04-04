Медведев: за каждого убитого натовца на Украине нужно давать максимальную премию
- РИА Новости
«У наших натовских друзей новая мантра. Теперь они все вместе говорят, что никакой интервенции на Украину не планируется. Так, отдельные формирования войдут в район Львова и, может быть, Киева для разгрузки украинской армии», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».
Такие военные всё равно станут частью регулярных сил, которые воюют против ВС России, поэтому отношение к ним может быть «только как к врагам», подчеркнул зампред Совбеза.
«И не просто к врагам — как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС. И в отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — заявил Медведев.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила вероятности отправки войск на Украину в будущем. Похожее заявление сделала глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.
На заседании Совбеза ООН российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.