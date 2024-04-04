Медведев: за каждого убитого натовца на Украине нужно давать максимальную премию

Отношение к натовским военным на Украине должно быть такое же, как к карателям типа гитлеровского СС: их нельзя будет брать в плен, а за каждого убитого солдата НАТО нужно давать максимальную премию, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«У наших натовских друзей новая мантра. Теперь они все вместе говорят, что никакой интервенции на Украину не планируется. Так, отдельные формирования войдут в район Львова и, может быть, Киева для разгрузки украинской армии», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Такие военные всё равно станут частью регулярных сил, которые воюют против ВС России, поэтому отношение к ним может быть «только как к врагам», подчеркнул зампред Совбеза.

«И не просто к врагам — как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС. И в отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — заявил Медведев.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила вероятности отправки войск на Украину в будущем. Похожее заявление сделала глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

На заседании Совбеза ООН российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.