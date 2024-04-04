Лавров: военную помощь Украине из добровольной хотят сделать обязательной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение,что военную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную.

«Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО. Заставить всех членов НАТО через жёсткую палочную дисциплину подписаться под обязательным предоставлением финансирования и вооружения киевскому режиму», — сказал он в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию.

По его словам, это происходит лишь с одной целью — чтобы Украина могла продолжать воевать с Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса договорились усилить его роль в координации военной помощи Украине.

Между тем глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот сообщила, что в Североатлантическом альянсе ещё не достигли соглашения по созданию фонда для Украины на $100 млрд.