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Два человека погибли при ударе ВСУ по грузовику с продуктами на Херсонщине

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Два человека погибли при ударе беспилотников ВСУ по грузовику с продуктами и водой в Херсонской области, заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Два человека погибли при ударе ВСУ по грузовику с продуктами на Херсонщине
  • РИА Новости

«Есть вещи, выходящие за рамки добра и зла даже на войне... Как вот это изуверское, поражающее своей жестокостью убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин села Бабина воду и продукты», — сообщил он.

По словам Алексеенко, удар пришёлся на дверь водителя. Пассажир машины выжил после первого удара, смог отползти и наложить жгут на повреждённую ногу, но его добили на дороге вторым дроном.

«Потом, когда на место из села прибыли люди, чтобы помочь, украинские террористы нанесли удар и по ним. Соболезнуем семьям погибших», — заявил он.

Ранее один мирный житель Куйбышевского района Донецка погиб, ещё один получил ранения при обстреле города со стороны ВСУ.

Также глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели подростка и ранении ещё двух мирных жителей при атаке со стороны ВСУ.

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