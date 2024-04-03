ТАСС: один житель Донецка погиб, ещё один ранен при обстреле ВСУ

Один мирный житель Куйбышевского района Донецка погиб, ещё один получил ранения при обстреле города со стороны ВСУ.

РИА Новости

«Из-за обстрела в Куйбышевском районе погиб мирный житель, ещё один ранен», — сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР. Глава республики Денис Пушилин ранее сообщил о гибели подростка и ранении ещё двух мирных жителей при атаке со стороны ВСУ.