ТАСС: один житель Донецка погиб, ещё один ранен при обстреле ВСУ
Один мирный житель Куйбышевского района Донецка погиб, ещё один получил ранения при обстреле города со стороны ВСУ.
- РИА Новости
«Из-за обстрела в Куйбышевском районе погиб мирный житель, ещё один ранен», — сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.
Глава республики Денис Пушилин ранее сообщил о гибели подростка и ранении ещё двух мирных жителей при атаке со стороны ВСУ.
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