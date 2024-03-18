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Пушилин сообщил о гибели подростка при обстреле Горловки со стороны ВСУ

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели подростка и ранении ещё двух мирных жителей при атаке со стороны ВСУ.
Пушилин сообщил о гибели подростка при обстреле Горловки со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В Никитовском районе Горловки при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб подросток 2008 г. р.», — заявил он.

Кроме того, по словам Пушилина, в Ясиноватой и Свободном при обстреле пострадали двое мирных граждан. У всех диагностированы осколочные ранения.

Донецк, Горловка и Ясиноватая находятся под огнём ВСУ.

Ранее сообщалось, что в результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Никольском Белгородской области погибли четыре человека.

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