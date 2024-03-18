Пушилин сообщил о гибели подростка при обстреле Горловки со стороны ВСУ
- РИА Новости
«В Никитовском районе Горловки при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб подросток 2008 г. р.», — заявил он.
Кроме того, по словам Пушилина, в Ясиноватой и Свободном при обстреле пострадали двое мирных граждан. У всех диагностированы осколочные ранения.
Донецк, Горловка и Ясиноватая находятся под огнём ВСУ.
Ранее сообщалось, что в результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Никольском Белгородской области погибли четыре человека.