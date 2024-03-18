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Гладков: число погибших от снаряда ВСУ в Никольском достигло четырёх

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В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Никольском Белгородской области погибли четыре человека, уточнил губернатор Вячеслав Гладков — спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух женщин.
Гладков: число погибших от снаряда ВСУ в Никольском достигло четырёх
  • РИА Новости

«Террористический акт со стороны ВСУ унёс жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, её гражданский супруг и сын — молодой, 17-летний парень. Это невосполнимая утрата для всей Белгородской области!» — сказал губернатор.

Маленькую девочку успели спасти, сейчас она находится под наблюдением врачей Детской областной клинической больницы в реанимации. Малышка подключена к аппарату ИВЛ, у неё закрытая черепно-мозговая травма, назначена операция.

Снаряд ВСУ попал в частный жилой дом, как сообщалось ранее, 17-летний юноша и мужчина от полученных ранений скончались на месте.

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