Два человека погибли, четверо пострадали после атаки ВСУ в Белгородском районе

В селе Никольском два человека погибли, ещё четверо получили ранения после воздушной атаки Вооружённых сил Украины в Белгородском районе.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольском», — говорится в сообщении.

Как рассказал Гладков, снаряд ВСУ попал в частный жилой дом, 17-летний юноша и мужчина от полученных ранений скончались на месте.

Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов маленькую девочку, её госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами.

Продолжается работа по разбору завалов.