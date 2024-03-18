Два человека погибли, четверо пострадали после атаки ВСУ в Белгородском районе
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольском», — говорится в сообщении.
Как рассказал Гладков, снаряд ВСУ попал в частный жилой дом, 17-летний юноша и мужчина от полученных ранений скончались на месте.
Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов маленькую девочку, её госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами.
Продолжается работа по разбору завалов.