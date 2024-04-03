Захарова: французских военных в апреле могут подготовить к переброске на Украину

Французские военные в составе около 1500 человек могут быть приведены в готовность в апреле для переброски на Украину, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского Иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1500 человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий», — сказала дипломат на брифинге.

Как ранее заявил на заседании Совбеза ООН российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя, страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.

Он подчеркнул, что Франции и её президенту Эммануэлю Макрону, который допускает отправку войск на Украину, нужно помнить, что эти военные станут приоритетной целью для армии России. Предыдущая попытка Парижа объединить Европу на антироссийской основе потерпела фиаско, напомнил дипломат.