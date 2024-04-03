Высокопоставленный сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков заявил, что страна напоминает ему пациента на аппарате жизнеобеспечения.

Об этом сообщила газета The Guardian.

Он добавил, что на текущий момент украинские войска отчаянно нуждаются в дополнительной помощи со стороны Запада.

«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падём», — отметил генерал.

Ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украину ждут непростые месяцы.