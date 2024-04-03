Бригадный генерал ГУР сравнил Украину с пациентом на аппарате жизнеобеспечения
- AP
Об этом сообщила газета The Guardian.
Он добавил, что на текущий момент украинские войска отчаянно нуждаются в дополнительной помощи со стороны Запада.
«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падём», — отметил генерал.
Ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украину ждут непростые месяцы.