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Бригадный генерал ГУР сравнил Украину с пациентом на аппарате жизнеобеспечения

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Высокопоставленный сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков заявил, что страна напоминает ему пациента на аппарате жизнеобеспечения.
Бригадный генерал ГУР сравнил Украину с пациентом на аппарате жизнеобеспечения
  • AP

Об этом сообщила газета The Guardian.

Он добавил, что на текущий момент украинские войска отчаянно нуждаются в дополнительной помощи со стороны Запада.

«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падём», — отметил генерал.

Ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украину ждут непростые месяцы.

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