RT в Telegram
Подпишись

Госсекретарь Блинкен уверен, что Киев «никогда не попадёт в руки России»

Короткая ссылка
Соединённые Штаты гарантировали украинской власти, что Киев «не попадёт в руки России», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому каналу LCI.
Госсекретарь Блинкен уверен, что Киев «никогда не попадёт в руки России»
  • AP

Главе Госдепа задали вопрос, может ли Вашингтон пообещать Киеву, что он не окажется под контролем России.

«Я убеждён, что мы уже это сделали. Другими словами, это не происходит сейчас и не произойдёт никогда», — ответил Блинкен.

В Кремле неоднократно отмечали, что все цели и задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Как сообщали в Москве, целями России являются демилитаризация, денацификация и обеспечение безопасности людей, проживающих в новых российских регионах.

Президент Владимир Путин вместе с этим подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и при учёте текущих реалий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить