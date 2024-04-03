Соединённые Штаты гарантировали украинской власти, что Киев «не попадёт в руки России», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому каналу LCI.

Главе Госдепа задали вопрос, может ли Вашингтон пообещать Киеву, что он не окажется под контролем России.

«Я убеждён, что мы уже это сделали. Другими словами, это не происходит сейчас и не произойдёт никогда», — ответил Блинкен.

В Кремле неоднократно отмечали, что все цели и задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Как сообщали в Москве, целями России являются демилитаризация, денацификация и обеспечение безопасности людей, проживающих в новых российских регионах.

Президент Владимир Путин вместе с этим подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и при учёте текущих реалий.