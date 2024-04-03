Госсекретарь Блинкен уверен, что Киев «никогда не попадёт в руки России»
- AP
Главе Госдепа задали вопрос, может ли Вашингтон пообещать Киеву, что он не окажется под контролем России.
«Я убеждён, что мы уже это сделали. Другими словами, это не происходит сейчас и не произойдёт никогда», — ответил Блинкен.
В Кремле неоднократно отмечали, что все цели и задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Как сообщали в Москве, целями России являются демилитаризация, денацификация и обеспечение безопасности людей, проживающих в новых российских регионах.
Президент Владимир Путин вместе с этим подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и при учёте текущих реалий.