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Песков: цели СВО не изменились и сохраняют свою актуальность

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели российской специальной военной операции (СВО) не изменились и сохраняют свою актуальность.
Песков: цели СВО не изменились и сохраняют свою актуальность
  • РИА Новости

Говоря о целях спецоперации, он отметил, что это обеспечение безопасности России на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Украины и засасывания её в Североатлантический альянс.

«Безусловно, демилитаризация, денацификация, обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов, фактически спасение их жизней», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что США провоцируют киевский режим на продолжение боевых действий на Украине, однако это никак не повлияет на ход специальной военной операции.

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