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Песков: вовлечённость США в конфликт на Украине не повлияет на ход СВО

Песков: США делают украинцам больнее и провоцируют Киев продолжать конфликт

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США провоцирует киевский режим на продолжение боевых действий на Украине, однако это никак не повлияет на ход специальной военной операции. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все её цели будут достигнуты.
Песков: вовлечённость США в конфликт на Украине не повлияет на ход СВО
  • РИА Новости

Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным подчеркнул, что США являются прямым участником конфликта на Украине. Однако это, по его словам, лишь вредит украинцам.

«Американцы делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали», — заявил Песков в интервью Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в личном Telegram-канале.

Также в ходе беседы пресс-секретарь главы государства высказался о визите в Киев заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По его словам, её приезды на Украину, как правило, добром не кончаются.

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