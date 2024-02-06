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Патрушев: цели СВО будут выполнены, несмотря на попытки Украины запугать россиян

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что цели специальной военной операции будут выполнены, несмотря на попытки киевского режима запугать российских граждан террористическими атаками и обстрелами.
Патрушев: цели СВО будут выполнены, несмотря на попытки Украины запугать россиян
  • РИА Новости

Как напомнил Патрушев, Киев на фоне провалов украинской армии на фронте и сокращения помощи со стороны Запада пытается дестабилизировать ситуацию в России, нанося удары сугубо по гражданским объектам, как это было в Белгороде, Донецке и Лисичанске.

«Отмечу, что, несмотря на предпринимаемые попытки запугать население России террористическими атаками и обстрелами нашей территории, поставленные президентом России цели специальной военной операции... будут выполнены», — сказал он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что никакие факторы не повлияют на решимость России последовательно выполнять цели специальной военной операции.

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