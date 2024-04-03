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Артиллеристы обеспечили продвижение штурмовых групп ВС России на Авдеевском направлении

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Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по опорным пунктам ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых групп мотострелков на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, первый шквал огня был нанесён с огневых позиций по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находящейся на удалении около 10 км. 

«Вторым ударом расчёты подавили разрозненные группы ВСУ, утаившиеся в лесополосе, применив осколочно-фугасные реактивные снаряды», — заявили в министерстве.

Ранее ВС России на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи.

Также с начала СВО было уничтожено более 20,5 тыс. единиц автомобильной техники ВСУ.

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