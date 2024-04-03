Артиллеристы обеспечили продвижение штурмовых групп ВС России на Авдеевском направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, первый шквал огня был нанесён с огневых позиций по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находящейся на удалении около 10 км.
«Вторым ударом расчёты подавили разрозненные группы ВСУ, утаившиеся в лесополосе, применив осколочно-фугасные реактивные снаряды», — заявили в министерстве.
Ранее ВС России на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи.
Также с начала СВО было уничтожено более 20,5 тыс. единиц автомобильной техники ВСУ.