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МО: с начала СВО уничтожено более 20,5 тысячи единиц автомобильной техники ВСУ

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ВС России с начала специальной военной операции уничтожили свыше 20,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
МО: с начала СВО уничтожено более 20,5 тысячи единиц автомобильной техники ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено... 20 530 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Кроме того, с начала СВО были уничтожены 581 самолёт и 270 вертолётов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, но российские войска продолжают теснить их на запад.

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