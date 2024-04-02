МО: с начала СВО уничтожено более 20,5 тысячи единиц автомобильной техники ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено... 20 530 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.
Кроме того, с начала СВО были уничтожены 581 самолёт и 270 вертолётов ВСУ.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, но российские войска продолжают теснить их на запад.