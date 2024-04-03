ЦКБР: ВСУ начали применять радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации ВС России
Об этом информирует ТАСС.
«ВСУ начали устанавливать на дронах автономные коробки с LoRaWan-начинкой, они ни к чему не подключены, при этом крепятся к дрону намертво. Просто коробка с антенной», — сказал Кузякин.
По его словам, первоначально эти радиомаяки предназначались ВСУ для того, чтобы обнаруживать упавшие дроны.
«В дальнейшем ВСУ начали использовать их для обнаружения мест дислокации российских военнослужащих в связи с тем, что наши бойцы часто забирают упавшие или сбитые дроны и уносят к себе в опорный пункт», — отметил Кузякин.
Ранее стало известно, что у Вооружённых сил Украины появились дроны с дальностью полёта более 1 тыс. км.
Также в ЦКБР заявили, что ВСУ имеют 1 млн FPV-дронов, но испытывают проблемы в их подвозе и кадрах.