ЦКБР: ВСУ начали применять радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации ВС России

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что ВСУ начали использовать скрытые радиомаяки на дронах для выявления мест дислокации российских подразделений.

Об этом информирует ТАСС.

«ВСУ начали устанавливать на дронах автономные коробки с LoRaWan-начинкой, они ни к чему не подключены, при этом крепятся к дрону намертво. Просто коробка с антенной», — сказал Кузякин.

По его словам, первоначально эти радиомаяки предназначались ВСУ для того, чтобы обнаруживать упавшие дроны.

«В дальнейшем ВСУ начали использовать их для обнаружения мест дислокации российских военнослужащих в связи с тем, что наши бойцы часто забирают упавшие или сбитые дроны и уносят к себе в опорный пункт», — отметил Кузякин.

Ранее стало известно, что у Вооружённых сил Украины появились дроны с дальностью полёта более 1 тыс. км.

Также в ЦКБР заявили, что ВСУ имеют 1 млн FPV-дронов, но испытывают проблемы в их подвозе и кадрах.