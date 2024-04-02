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Министр Фёдоров заявил о дронах у ВСУ с дальностью более тысячи километров

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У Вооружённых сил Украины появились дроны с дальностью полёта более тысячи километров, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров.

Об этом пишет издание Welt.

По его словам, большинство используемых украинскими войсками БПЛА имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но на данный момент есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 км.

Фёдоров добавил, что к концу 2024 года на фронте следует ожидать появления первых дронов с искусственным интеллектом.

1 апреля гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин сообщил, что российские специалисты из Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба-яга» и выяснили координаты его места сборки и цепочку поставок комплектующих.

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