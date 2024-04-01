ЦКБР: ВСУ имеют 1 млн FPV-дронов, но испытывают проблемы в их подвозе и кадрах

ВСУ смогли нарастить число FPV-дронов до 1 млн, однако у них сохраняются проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке расчётов.

Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны ВСУ, Дмитрий Кузякин.

«Миллион дронов не равно миллиону квалифицированных специалистов по применению», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что до 2 тыс. экземпляров российского FPV-дрона «Брус-1», предназначенного для поражения блиндажей и бронированной техники, будет направлено в зону СВО в этом году.

Кроме того, в России создали FPV-башню, входящую в комплекс для защиты кораблей ВМФ от БПЛА.