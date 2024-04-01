RT в Telegram
Подпишись

ЦКБР: ВСУ имеют 1 млн FPV-дронов, но испытывают проблемы в их подвозе и кадрах

Короткая ссылка
ВСУ смогли нарастить число FPV-дронов до 1 млн, однако у них сохраняются проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке расчётов.

Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны ВСУ, Дмитрий Кузякин.

«Миллион дронов не равно миллиону квалифицированных специалистов по применению», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что до 2 тыс. экземпляров российского FPV-дрона «Брус-1», предназначенного для поражения блиндажей и бронированной техники, будет направлено в зону СВО в этом году.

Кроме того, в России создали FPV-башню, входящую в комплекс для защиты кораблей ВМФ от БПЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить