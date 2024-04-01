ЦКБР: ВСУ имеют 1 млн FPV-дронов, но испытывают проблемы в их подвозе и кадрах
Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны ВСУ, Дмитрий Кузякин.
«Миллион дронов не равно миллиону квалифицированных специалистов по применению», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что до 2 тыс. экземпляров российского FPV-дрона «Брус-1», предназначенного для поражения блиндажей и бронированной техники, будет направлено в зону СВО в этом году.
Кроме того, в России создали FPV-башню, входящую в комплекс для защиты кораблей ВМФ от БПЛА.