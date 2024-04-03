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Мэр Харькова заявил о разработке планов по эвакуации города

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в эфире телемарафона, что у властей города есть конкретные планы по эвакуации населения из города.

При этом глава города отметил, что власти пока не намерены их реализовывать.

«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова... Никакой паники в городе нет», — цитирует Терехова РИА Новости.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские радикалы создают вокруг Харькова буферную зону от пророссийски настроенных жителей.

Также сообщалось, что в центре Харькова отмечается большое число военнослужащих из «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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