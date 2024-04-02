Подполье: в центре Харькова отмечается большое число азовцев

Большое число военнослужащих из «Азова»* наблюдается в центре Харькова.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя подполья Сергея Лебедева.

По его словам, люди рассказывают с мест, что вечерами в центре города происходит «нашествие азовцев».

Лебедев уточнил, что они передвигаются по Харькову небольшими группами по два-три человека.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова» Александра Сыкылынду к пожизненному заключению.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.