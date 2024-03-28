Азовец получил пожизненный срок за убийства детей и женщин
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Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова»* Александра Сыкылынду к пожизненному заключению, сообщает СК России.

Как установил суд, в марте 2022 года Сыкылында вместе с сослуживцами расстрелял автобус с надписью «Дети». Находившиеся в салоне мужчина, женщина и малолетний ребёнок погибли.

В апреле 2022 года военнослужащий расстрелял ещё двоих мирных жителей.

«Судом ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Сыкылында свою вину признал.

Ранее RT сообщал, что в ДНР боевика «Азова» осудили на пожизненное заключение за расстрел мирных жителей.
 
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.