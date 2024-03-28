Азовец получил пожизненный срок за убийства детей и женщин

28 марта 2024 | 18:22
28 марта 2024 | 12:23
26 марта 2024 | 17:42
25 марта 2024 | 19:52
22 марта 2024 | 15:17
18 марта 2024 | 17:56
15 марта 2024 | 15:00
14 марта 2024 | 12:35
12 марта 2024 | 11:37
Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова»* Александра Сыкылынду к пожизненному заключению, сообщает СК России.
Как установил суд, в марте 2022 года Сыкылында вместе с сослуживцами расстрелял автобус с надписью «Дети». Находившиеся в салоне мужчина, женщина и малолетний ребёнок погибли.
В апреле 2022 года военнослужащий расстрелял ещё двоих мирных жителей.
«Судом ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Сыкылында свою вину признал.
Ранее RT сообщал, что в ДНР боевика «Азова» осудили на пожизненное заключение за расстрел мирных жителей.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.