Марочко: радикалы создают вокруг Харькова буферную зону от пророссийских жителей

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские радикалы создают вокруг Харькова буферную зону от пророссийски настроенных жителей.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в нескольких населённых пунктах Харьковской области отмечается прибытие украинских военизированных радикальных движений, которые начали оборудовать пункты постоянной дислокации и расквартировываются небольшими группами в разных местах, в большей степени в домах и квартирах мирных граждан.

Марочко добавил, что, исходя из крупных населённых пунктов, занятых радикалами (Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм), можно предположить, что так вокруг Харькова создаётся буферная зона безопасности от пророссийски настроенных граждан.

Ранее представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что большое число военнослужащих из «Азова»* наблюдается в центре Харькова.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.