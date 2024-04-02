Марочко: радикалы создают вокруг Харькова буферную зону от пророссийских жителей
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в нескольких населённых пунктах Харьковской области отмечается прибытие украинских военизированных радикальных движений, которые начали оборудовать пункты постоянной дислокации и расквартировываются небольшими группами в разных местах, в большей степени в домах и квартирах мирных граждан.
Марочко добавил, что, исходя из крупных населённых пунктов, занятых радикалами (Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм), можно предположить, что так вокруг Харькова создаётся буферная зона безопасности от пророссийски настроенных граждан.
Ранее представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что большое число военнослужащих из «Азова»* наблюдается в центре Харькова.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.