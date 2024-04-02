ВСУ потеряли до 40 бойцов на Херсонском направлении

Украинская армия потеряла до 40 военнослужащих на Херсонском направлении, заявили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Работино Запорожской области», — следует из сообщения ведомства.

С января 2024 года Вооружённые силы Украины потеряли более 80 тыс. военнослужащих и 14 тыс. единиц различного вооружения, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил.