Шойгу: с января потери ВСУ превысили 80 тысяч военнослужащих

С января 2024 года Вооружённые силы Украины потеряли более 80 тыс. военнослужащих и 14 тыс. единиц различного вооружения, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил.

РИА Новости

В том числе ВСУ потеряли свыше 1,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, подчеркнул Шойгу. По его словам, с начала года под контроль армии России перешло 403 кв. км территории новых регионов.