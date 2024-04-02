WION: новая версия российского БПЛА «Джокер» сыграет решающую роль в боях с ВСУ

Новая версия российского беспилотника «Джокер-10» может стать одним из ключевых средств поражения в зоне СВО, сообщает World Is One News (WION).

В эфире телеканала ведущая отметила, что БПЛА применяется российскими войсками в зоне боевых действий и, вероятно, «станет ключевым в российско-украинском конфликте».

Новая модификация дрона может даже выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать БПЛА ВСУ в воздухе, говорится в материале. При этом использование FPV-дрона будет дешевле, чем применение ракет ПВО, подчеркнула ведущая.

Как отмечали в Центре комплексных беспилотных решений, FPV-дроны «Джокер-10» теперь смогут выполнять задачи средств противовоздушной обороны.

Дрон взрывается при попадании к противнику.