WION: новая версия российского БПЛА «Джокер» сыграет решающую роль в боях с ВСУ
- РИА Новости
В эфире телеканала ведущая отметила, что БПЛА применяется российскими войсками в зоне боевых действий и, вероятно, «станет ключевым в российско-украинском конфликте».
Новая модификация дрона может даже выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать БПЛА ВСУ в воздухе, говорится в материале. При этом использование FPV-дрона будет дешевле, чем применение ракет ПВО, подчеркнула ведущая.
Как отмечали в Центре комплексных беспилотных решений, FPV-дроны «Джокер-10» теперь смогут выполнять задачи средств противовоздушной обороны.
Дрон взрывается при попадании к противнику.