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FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО

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Российские FPV-дроны «Джокер-10» теперь смогут выполнять задачи средств противовоздушной обороны, рассказал гендиректор предприятия-разработчика «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, теперь беспилотники смогут поражать украинские коптеры взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, передаёт РИА Новости.

Кузякин сообщил, что в перспективе разработка может стать дешёвой альтернативой дорогостоящим противоракетам.

«Мы придумали и реализовали новый сценарий применения FPV-дронов и включили в арсенал новую роль — противовоздушная оборона FPV и охрана ближнего воздушного периметра», — поделился он.

Ранее Кузякин заявил, что FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ.

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