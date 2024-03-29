Кузякин: российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

FPV-дроны «Джокер» российских войск заставили сдаться в плен роту ВСУ.

Об этом заявил гендиректор предприятия — разработчика данных БПЛА «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, вероятно, уже никто не сможет повторить этот «рекорд».

Как объяснил гендиректор, это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а 60 украинских солдат, которым пришлось сдаться в плен, увидев массовое применение FPV-дронов.

Кузякин добавил, что один маленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ.

Ранее он рассказал, что в России создали FPV-дрон «Джокер-10», который взрывается при попадании к противнику.