RT в Telegram
Подпишись

Гаврилов: кураторы Киева намерены использовать переговоры для поставок оружия

Короткая ссылка
Гипотетические переговоры между Россией и Украиной будут использованы кураторами Киева для поставок оружия и перегруппировки.
Гаврилов: кураторы Киева намерены использовать переговоры для поставок оружия
  • Gettyimages.ru

Таким мнением поделился глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Даже если представить себе гипотетическую возможность возобновления переговоров, то ясно, что кураторы режима будут использовать их для того, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями, реализовать перегруппировку войск», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Гаврилов заявил, что Украина является для НАТО полем боя и инструментом борьбы против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить