Гаврилов: кураторы Киева намерены использовать переговоры для поставок оружия

Гипотетические переговоры между Россией и Украиной будут использованы кураторами Киева для поставок оружия и перегруппировки.

Таким мнением поделился глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Даже если представить себе гипотетическую возможность возобновления переговоров, то ясно, что кураторы режима будут использовать их для того, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями, реализовать перегруппировку войск», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Гаврилов заявил, что Украина является для НАТО полем боя и инструментом борьбы против России.