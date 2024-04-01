Гаврилов: Украина для НАТО — поле боя и инструмент борьбы против России

Украина для Североатлантического альянса играет роль поля боя и инструмента вооружённой борьбы против России.

С таким заявлением выступил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«А страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания», — добавил он в беседе с РИА Новости.

Дипломат также отметил, что враждебное отношение к России преобладает на уровне всего блока и «отражается в военном планировании и милитаризации» его стран-участниц.

Помимо этого, в ходе интервью Гаврилов подчеркнул, что отношения России и НАТО сегодня — «более чем холодная война».