Гаврилов: Украина для НАТО — поле боя и инструмент борьбы против России
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С таким заявлением выступил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«А страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания», — добавил он в беседе с РИА Новости.
Дипломат также отметил, что враждебное отношение к России преобладает на уровне всего блока и «отражается в военном планировании и милитаризации» его стран-участниц.
Помимо этого, в ходе интервью Гаврилов подчеркнул, что отношения России и НАТО сегодня — «более чем холодная война».