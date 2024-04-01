Полковник ВВС США Лейтон: ВСУ всё дальше отступают из-за продвижения ВС России

Украинским войскам приходится всё дальше отступать из-за успешного продвижения российской армии. Об этом заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.

В интервью CNN он отметил, что особенно критичным положение ВСУ будет в районе Авдеевки и Харькова. По словам полковника, в таких обстоятельствах украинские военные будут вынуждены отступать.

«Мы, вероятно, увидим изменения на территориальной карте для Украины в плане того, где располагаются силы, где будет находиться украинская оборона и куда отодвинется линия фронта», — добавил Лейтон.

Ранее Минобороны России заявило, что российские солдаты заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.