RT в Telegram
Подпишись

Полковник ВВС США Лейтон: ВСУ всё дальше отступают из-за продвижения ВС России

Короткая ссылка
Украинским войскам приходится всё дальше отступать из-за успешного продвижения российской армии. Об этом заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.
Полковник ВВС США Лейтон: ВСУ всё дальше отступают из-за продвижения ВС России
  • РИА Новости

В интервью CNN он отметил, что особенно критичным положение ВСУ будет в районе Авдеевки и Харькова. По словам полковника, в таких обстоятельствах украинские военные будут вынуждены отступать.

«Мы, вероятно, увидим изменения на территориальной карте для Украины в плане того, где располагаются силы, где будет находиться украинская оборона и куда отодвинется линия фронта», — добавил Лейтон.

Ранее Минобороны России заявило, что российские солдаты заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить