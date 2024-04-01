Экс-генерал ВСУ Кривонос: Зеленский заставил Залужного молчать об увольнении

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» заявил, что Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения.

Как он отметил в эфире, лишь Залужный и Зеленский знают о реальных обстоятельствах увольнения бывшего главкома, при этом оба будут об этом молчать, но по разным причинам.

«Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своём предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определённых моментах на него осуществляется давление», — цитирует его РИА Новости.

Ранее нынешний главком ВСУ Александр Сырский заявил, что у Зеленского были веские причины для отправки Залужного в отставку.