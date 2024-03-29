Главком ВСУ Сырский: для отставки Залужного были веские причины
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Его слова приводит агентство «Укринформ».
Как отметил Сырский, если Зеленский посчитал нужным уволить кого-то в непростое для ВСУ время, на то была веская причина.
«У военных есть одна обязанность: мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем», — заключил он.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что Зеленский начал опасаться бунта среди военных и организовал зачистку в командном составе украинских войск.