Главком ВСУ Сырский: для отставки Залужного были веские причины

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что у Владимира Зеленского были веские причины, чтобы отправить в отставку Валерия Залужного с поста главкома украинской армией.

Его слова приводит агентство «Укринформ».

Как отметил Сырский, если Зеленский посчитал нужным уволить кого-то в непростое для ВСУ время, на то была веская причина.

«У военных есть одна обязанность: мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем», — заключил он.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что Зеленский начал опасаться бунта среди военных и организовал зачистку в командном составе украинских войск.