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Главком ВСУ Сырский: для отставки Залужного были веские причины

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что у Владимира Зеленского были веские причины, чтобы отправить в отставку Валерия Залужного с поста главкома украинской армией.
Главком ВСУ Сырский: для отставки Залужного были веские причины
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Pool

Его слова приводит агентство «Укринформ».

Как отметил Сырский, если Зеленский посчитал нужным уволить кого-то в непростое для ВСУ время, на то была веская причина.

«У военных есть одна обязанность: мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем», — заключил он. 

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что Зеленский начал опасаться бунта среди военных и организовал зачистку в командном составе украинских войск.

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