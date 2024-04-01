МИД Казахстана рекомендовал находящимся в России согражданам носить документы

Представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рекомендовал находящимся в России согражданам носить документы на фоне усиления мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Он подчеркнул, что любая страна, на территории которой происходит столь масштабный теракт, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности. Так что нет ничего удивительного в том, что власти, а также правоохранительные ведомства, принимают все необходимые меры.

«Новости о том, что кого-то задерживают и проверяют — это норма, поэтому нашим гражданам лучше иметь при себе необходимые документы и (справки. — RT) о цели пребывания в той или иной стране», — цитирует его ТАСС.

Представитель МИД добавил, что пока к дипломатам страны граждане Казахстана, находящиеся на российской территории, с какими-либо жалобами не обращались.

Ранее стало известно, что в России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокусе».